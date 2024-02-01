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Kasabın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Kasabın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Kasabın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir kasabın bacasından çıkan yangın, panik yarattı. Yangın nedeni bilinmeyen şekilde başladı ve dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Vatandaşlar ise yangını merakla izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işyerinde maddi hasar meydana geldi.

01.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:06
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- Kasabın bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir kasabın bacasından çıkan yangın panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde bir kasapta meydana geldi. Kasabın bacası nedeni bilinmeyen şekilde tutuştu. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanları gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumanları gören vatandaşlar ise meraklı gözlerle yangını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına müdahale sırasında trafik kontrollü olarak sağlandı. İşyerinde yangından kaynaklı maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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