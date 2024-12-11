Kasisten Hızla Geçen Otobüs Şefika Teyze'yi Yılgın Bıraktı

3.Sayfa

Kasisten hızlı geçen otobüsün içinde düştü: 78 yaşındaki Şefika Teyze pipetle besleniyor

BOLU - Bolu'da 1 ay önce özel halk otobüsünün kasisten hızlı geçmesi sonucunda yolcu konumunda bulunan 78 yaşındaki Şefika Çınar'ın beli kırıldı. 1 aydır ayağa kalkamayan ve pipetle beslenen Çınar, sorumlulardan şikayetçi olacağını söyledi.

Bolu'da 10 Kasım tarihinde memleketi Göynük ilçesine gitmek üzere 78 yaşındaki Şefika Çınar, Kalıcı Konutlar'dan merkeze giden 10 numara hattındaki seyreden özel halk otobüsüne bindi. Kalıcı konutlardan şehir merkezine giden otobüs, iddiaya göre hızını artırdı. Dönel kavşağa gelmeden önce bulunan bir kasisten otobüsün hızlı geçmesi sonucunda yolcular savruldu. Bu esnada otobüsün arka koltuğunda oturan Şefika Çınar ise yere düştü. Yolcuların otobüs içerisinde savrulması sonucunda şoför otobüsü durdurdu. Kaza nedeniyle Şefika Çınar düştüğü yerden kalkamadı. Olay yerine ambulans çağırıldı. Ambulans doktoruna ayaklarını oynatamadığını ifade eden Çınar hastanede çekilen MR sonrasında belinin kırıldığını öğrendi. Yaklaşık 1 aydır yatağa bağımlı olarak yatan Çınar, besin ihtiyacını pipetle karşılıyor. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağını dile getiren yaşlı kadın, "Şikayetçi olacağım. Çektiğim acıyı tarif bile edemem. On beş, yirmi gün boyunca ne kadar bağırdım, siz bilemezsiniz. Kimse gelip halimi hatırı sormadı" dedi.

"Havaya fırladık ve sert bir şekilde düştük"

Olayın nasıl yaşandığını anlatan Şefika Çınar, "O gün, Göynük'e gitmek için buradan otobüse bindim. Otobüs aşağıya doğru giderken birden hızlandı. Ben en arkada oturuyordum; inmem kolay olsun diye kapının yakınında bir yer seçmiştim. Otobüs hızlı gidince kapının yanındaki direkten tutunmaya çalıştım. Bir kasisten geçerken öyle bir sarsıldık ki anlatamam. Hepimiz havaya fırladık ve sert bir şekilde düştük. O anda beynimin patladığını sandım, çok büyük bir acı hissettim. Belimde korkunç bir ağrı başladı. Bağırıp yardım istedim. Yanımda bir anne ve kız oturuyordu. Kazadan sonra kızın annesinin üzerinde olduğunu gördüm. İçler acısıydı" dedi.

"Ama ben kalkamadım"

Kaza sonrasında yerinden kalkamadığını ve ayaklarını oynatamadığını dile getiren Çınar, "Otobüs durdu. Ama ben kalkamadım. Gelen ambulans ilk başta başka yaralıları aldılar. Onlar çıkıp başka bir araca bindirildi. Beni ise ikinci bir ambulans aldı. Doktor hemen 'Ayaklarını oynatabiliyor musun?' diye sordu. Beni ambulansa bindirip hastaneye götürdüler. Çok korkmuştum. Hastanede MR çekildi ve belimde kırık olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

"Şu anda yürüyemiyorum"

Yaklaşık bir aydır yatağa bağımlı olduğunu ve sorumlulardan şikayetçi olacağını söyleyen Şefika Çınar, "Şu anda yürüyemiyorum. Doktor yürümeme izin vermiyor. Hatta tuvalete gitmeme bile izin yok. İlk günlerde ne olduğunu bilmiyorduk. Acıdan bağıra bağıra tuvalete gitmeye çalışıyordum. Sonra doktor, 'Kesinlikle yataktan kalkmayacaksınız' dedi. Kaza 10 Kasım'da oldu. Yani bir ayı geçti. Bir ay daha yatakta kalmam gerekecek. 20 gün sonra tekrar kontrole gideceğim. O zaman doktor ne söylerse, ona göre hareket edeceğiz. Şikayetçi olacağım. Çektiğim acıyı tarif bile edemem. On beş, yirmi gün boyunca ne kadar bağırdım, siz bilemezsiniz. Kimse gelip halimi hatırı sormadı" diye konuştu.