Muğla'nın Milas ilçesinde kask takmadan trafikte ilerleyen ve hız yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahsa idari para cezası uygulanırken, motosiklette trafikten men edildi.
Milas- Bodrum Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 48 ARC 581 plakalı motosikletin sürücüsü, kasksız olarak trafikte hız yaparken görüntülenmişti. Kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan motosiklet sürücüsü, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekiplerince bugün yakalanarak, cezai işlem uygulandığı ve motosikletin trafikten men edildiği öğrenildi. Ekiplerin Milas'ta trafik kurallarının uygulanması konusunda çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kasksız Hız Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?