Kasksız Motosiklet Sürücüsü Polisle Tartıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız motosiklet kullanmaktan ceza yiyen sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Ekipler kask kullanmayan 16 BJY 623 plakalı motosikletin sürücüsünü durdurdu. Sürücü Abdurrahman Y.'ye kask kullanmadığı ve motosikletinin aynalarının olmamasından dolayı toplam bin 836 TL ceza yazılmak istendi. Sürücü ve arkadaşı cezayı duyunca polis ekiplerine tepki ve mukavemet gösterdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sürücü ve arkadaşı cezai işlemin ardından serbest bırakıldı. - BURSA