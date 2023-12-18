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Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı - Son Dakika
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Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery, 'İsrail ordusunun hava saldırılarında ölmek istemiyoruz' dedi.

Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı
18.12.2023 - 22:44,
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- Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı

İsrailli esir Bery: "İsrail ordusunun hava saldırılarında ölmek istemiyoruz"

GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery, "İsrail ordusunun hava saldırılarında ölmek istemiyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında İsrailli esirler ölmeye devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery yaptığı konuşmada, yaşlı esirlerin kronik hastalıkları olduğunu belirterek, "çok zor koşullar altında yaşadıklarını" ifade etti. Bery, "Bizler İsrail'in kuruluşunun temelinde yer alan kuşağız. IDF'yi kuranlar bizleriz. Burada neden terk edildiğimizi anlamıyoruz" dedi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında ölmek istemediklerini aktaran Bery, koşulsuz ve şartsız şekilde serbest bırakılmalarını sağlaması için İsrail hükümetine çağrıda bulunarak, "Burada yaşlanmamıza izin vermeyin" dedi.

Bery'nin yanındaki diğer esirlerin ise 80 yaşındaki Yoram Metzger ve 85 yaşındaki Amiram Cooper olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
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