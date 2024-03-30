Kastamonu Abana\'da İnşaat Halindeki Bina Yangını Söndürüldü

Edirne-Havsa yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.