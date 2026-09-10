Kastamonu Araç'ta orman kesiminde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu Araç'ta orman kesiminde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Araç ilçesi Uğurlu Yaylası'nda orman kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen vatandaş öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesine orman kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Araç ilçesi Uğurlu Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kesimi çalışmaları sırasında kesilen ağaçlardan biri 45 yaşındaki İsmail Subaşı'nın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Subaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Araç'ta orman kesiminde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Araç'ta orman kesiminde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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