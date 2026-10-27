Kastamonu Belediye Caddesi'nde rastgele tüfekle ateş açan saldırgan 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Kastamonu Belediye Caddesi'nde rastgele tüfekle ateş açan saldırgan 4 kişiyi yaraladı

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Kastamonu Belediye Caddesi\'nde rastgele tüfekle ateş açan saldırgan 4 kişiyi yaraladı
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Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi'nde elindeki tüfekle rastgele ateş açan saldırgan, 4 kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kastamonu'nun en işlek caddesinde bir saldırganın rastgele tüfekle ateş etmesi neticesinde 4 kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. isimli saldırgan, rastgele ateş etmeye başladı. Seken kurşunlar çevrede bulunan 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir bölgede bekleyen otomobile binerek kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı

Saçmaların isabet etmesi neticesinde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki tüfekle koştuğu esnada birkaç kez rastgele ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Belediye Caddesi'nde rastgele tüfekle ateş açan saldırgan 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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