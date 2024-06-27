Kastamonu Belediyesi\'nde Çalışan Şahıs İntihara Kalkıştı

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Kastamonu Belediyesi'nde çalışan bir şahıs, şehir meydanındaki ağacın tepesine çıkarak intihara kalkıştı. O anlarda sosyal medyada canlı yayın yapan şahıs, "Bir tek ben çalışıyorum, herkes yatıyor. Ben bu durumu belediye başkanına anlatmak istedim ama beni dinlemedi" dedi.

Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Bakımevinde çalıştığı öğrenilen Ş.T., şehrin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı'nda ağaca tırmanarak intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen Ş.T., ağaçtan inmedi. Daha sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şahsın ağaçtan düşmesi ya da atlaması ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini söyleyen Ş.T., "Bir tek ben çalışıyorum, herkes yatıyor. Ben bu durumu belediye başkanına anlatmak istedim ama beni dinlemedi. Beni dinlesin" diye bağırdı.

Sosyal medyadan canlı yayın yaptı

O anlarda sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından ağaçtan indirildi. Ş.T., itfaiyenin merdiveni ile güvenli bir şekilde ağaçtan indirilerek, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KASTAMONU