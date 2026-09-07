Kastamonu Çatalzeytin'de işçi minibüsü şarampole devrildi, 1 işçi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Çatalzeytin'de işçi minibüsü şarampole devrildi, 1 işçi öldü, 4 kişi yaralandı

Kastamonu Çatalzeytin\'de işçi minibüsü şarampole devrildi, 1 işçi öldü, 4 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada İsmail Korkmaz hayatını kaybetti, aralarında sürücünün de bulunduğu 4 kişi yaralanırken, yaralılardan N.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Karamanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan A.K. idaresindeki 14 GB 278 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 100 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen minibüsteki İsmail Korkmaz hayatını kaybetti, sürücü ile S.A., N.A. ve Ö.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımlarıyla minibüsten çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A.'nın sağlık hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza yapan minibüs, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, İsmail Korkmaz, Çatalzeytin, Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Çatalzeytin'de işçi minibüsü şarampole devrildi, 1 işçi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Çatalzeytin'de işçi minibüsü şarampole devrildi, 1 işçi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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