Kastamonu Cezaevinde Zehirlenme Vakası

Kastamonu'da Araç Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mide bulantısı, kusma gibi zehirlenme şikayetleri yaşayan 118 hükümlü ve 2 infaz ve koruma memuru hastaneye sevk edildi. 1 kişinin tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Araç Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler ve görevli personeller, yemek yedikten sonra, dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetler yaşamaya başladı. Gece saatlerinde şikayetleri artan 2 infaz ve koruma memuru ile 118 hükümlü, Araç Devlet Hastanesine sevk edildi. Müracaatlar üzerine Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Araç Devlet Hastanesinde kriz masası oluşturuldu. Tedavileri tamamlanan hükümlü ile infaz ve koruma memurlarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 1 hükümlünün ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Araç Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yemeklerden ve sulardan numune aldı.