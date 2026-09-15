Kastamonu Cide'de köprü inşaatında yüksekten düşen 52 yaşındaki işçi yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesi Akbayır köyündeki köprü inşaatında çalışan 52 yaşındaki M.K., yüksekten düşerek yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde köprü inşaatında çalışırken yüksekten düşen işçi yaralandı.
Olay, Cide ilçesi Akbayır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki köprü inşaatında çalışan 52 yaşındaki M.K., yüksekten düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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