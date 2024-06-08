Kastamonu Cide'de Mutfak Yangını: 3 Kişi Hastanelik Oldu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde mutfakta çıkan yangın sonucu apartmanda yaşayan 3 kişi dumanlan etkilenerek hastanelik oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de Nasuh Mahallesi Murat Kalyoncu Sokak üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki dairenin mutfak kısmı alev aldı. Mutfağın alev alması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangında dairede yaşayan N.K. (21) ve E.T. (20) ile 5. kat komşuları A.K. (63) dumandan etkilenmeleri sonucu Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KASTAMONU