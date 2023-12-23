Kastamonu\'da 10 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'da 10 katlı apartmanın 7. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı apartmanın 7. katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yangın sebebiyle apartmanda yoğun duman oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU