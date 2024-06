Kastamonu'da 12 Ev Yandı, Vali Dallı: Evi Yanan Vatandaşların Evleri Yeniden Yapılacak

3.Sayfa

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 12 evin yandığı köyde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Evi yanan vatandaşlarımızın evleri, tespit çalışmalarının sonunda yeniden yapılacak" dedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Hikmet Dalçık'ın evinin bahçesinde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 11 eve daha sıçradı. Yaklaşık 20 vatandaşın yaşadığı köyde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu'nun Araç ilçesinde, Karabük'ten ve Çankırı'dan çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken 12 ev kullanılmaz hale geldi.

Köye gelen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Vali Dallı, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Dallı, "Metruk bir evde yangın çıktı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, helikopter müdahale etti. Şu an yangın kontrol altında. Büyük oranda söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bunun en önemli sebebi aşırı hava sıcaklıkları ve havadaki nem oranının düşmesi. Muhtemelen yangında bu etkili oldu. Can kaybımız yok. 3 hayvanımız telef olmuş. Genel hayatı etkileyen bir yangın olarak sayılacak. Evi yanan vatandaşlarımızın evleri, tespit çalışmalarının sonunda yeniden yapılacak inşallah. İlgili tüm kurumlarımızla mağdur olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gereken ne varsa yapacağız. Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, AFAD, Kızılay burada. Diğer kurumlarımız da üstlerine düşeni yapacak. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Allah beterinden esirgesin, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - KASTAMONU