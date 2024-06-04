Kastamonu'da 2 Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ile aranan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, labul etmek veya ulundurmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan 2 şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU