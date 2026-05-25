Kastamonu'da 250 yıllık tarihi konak çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika
25.05.2026 22:19  Güncelleme: 22:23
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 250 yıllık tarihi Paşa Konağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konakta hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Menteş tarafından alt katı restoran, üst katı ise otel olarak işletilen 250 yıllık tarihi Paşa Konağı'nda yangın çıktı. Konaktan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların da destek verdiği çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. 2000 yılında restore edilen ve ilçenin simgelerinden olan konakta hasar meydana geldi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, yangın sonrası yaptığı açıklamada, "Tarihi Paşa Konağı'nda meydana gelen yangın dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına zamanında ve özveriyle müdahale eden tüm personellerimize, yardımını esirgemeyen Orman İşletme Müdürlüğümüze ve Azdavay Belediyesi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Mülkiyet sahiplerine, işletmeciye ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pınarbaşı, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Konak, Yaşam, Son Dakika

