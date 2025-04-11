Kastamonu\'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da firari 3 hükümlü JASAT dedektiflerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından haklarında yakalam kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçesinde 'kasten öldürme ve tutuklunun cebir ve şiddet kullanması' suçundan 31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan K.P. üzerinde ruhsatsız tabacayla yakalandı. Tosya ilçesinde 'bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ç. ve M.Z. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü de tutuklandı. - KASTAMONU