Kastamonu'da 4 Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bin 657 şahıs kontrol edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 10-12 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde bin 657 şahsın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 kesici alet ele geçirildi.

Denetimlerde hakkında yakalama kararı bululan 4 şahsı yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı. - KASTAMONU