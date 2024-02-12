Kastamonu'da 5 Bin Kişiye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da 5 Bin Kişiye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı

Kastamonu\'da 5 Bin Kişiye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı

Kastamonu'da polis ekipleri, Kastamonuspor-Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde stada gelen 5 bin kişiye siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, stadyum girişi ve çevresine bilgilendirme afişleri asıp, el ilanları dağıttı ve stadyum içerisinde anonslar yaparak vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

12.02.2024 13:04
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından Kastamonuspor- Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde stada gelen 5 bin kişiye siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri tarafından, dün GMG Kastamonu Spor ile Igdır Futbol Kulübü arasında Gazi Stadı'nda oynanan maç öncesinde stada gelen 5 bin kişiye bilgilendirmelerde bulunuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri stadyum girişi ve çevresine bilgilendirme afişleri asıp, el ilanları dağıtttı, stadyum içerisinde anonslar yaparak vatandaşlara önemli bilgiler verdi. "Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik önlemleri, güncel siber risk ve tehditler" konularında vatandaşlara bilgiler veren ekipler, yasadışı bahisle ilgili de uyarılarda bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 5 Bin Kişiye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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