Kastamonu\'da 52 aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da farklı suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede JASAT ekiplerince 18-26 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde 52 araması olan şahıs yakalandı. Kastamonu'nun merkez ilçesinde kasten öldürme suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası ile araması bulunan N.Ç. de jandarma ekiplerince yakalandı. N.Ç. ile farklı suçlardan 6 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU