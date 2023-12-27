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Kastamonu'da 52 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 52 aranan şahıs yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı. Arananlar arasında kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan N.Ç. de yer alıyor.

Kastamonu\'da 52 aranan şahıs yakalandı
27.12.2023 - 13:16,
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Kastamonu'da farklı suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede JASAT ekiplerince 18-26 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde 52 araması olan şahıs yakalandı. Kastamonu'nun merkez ilçesinde kasten öldürme suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası ile araması bulunan N.Ç. de jandarma ekiplerince yakalandı. N.Ç. ile farklı suçlardan 6 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da 52 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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