Kastamonu'da Aranan 55 Şahıs Yakalandı, 34 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Aranan 55 Şahıs Yakalandı, 34 Şahıs Tutuklandı

Kastamonu\'da Aranan 55 Şahıs Yakalandı, 34 Şahıs Tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3-20 Mayıs tarihleri arasında aranan 55 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 34 şahıs ise tutuklandı.

23.05.2024 11:55
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, aranan 55 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 34 şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, 3-20 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 55 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 34'ü işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Aranan 55 Şahıs Yakalandı, 34 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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