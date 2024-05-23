Kastamonu\'da Aranan 55 Şahıs Yakalandı, 34 Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, aranan 55 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 34 şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, 3-20 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 55 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 34'ü işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU