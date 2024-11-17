Kastamonu\'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 3 ayrı suçtan toplam11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU