Kastamonu'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 11 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs, polis tarafından yakalandı.

17.11.2024 09:30
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Kastamonu'da 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 3 ayrı suçtan toplam11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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