Kastamonu'da Baltalı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Baltalı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşanan tartışma sonucu bir kişi balta ile darp edilerek ağır yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde saldırganın kurbanını baş ve karın bölgelerine vurduğu görülüyor. Saldırgan tutuklanırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

25.04.2024 22:42
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Kastamonu'da 1 kişinin ağır yaralandığı baltalı kavga kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde tartıştığı şahsın balta ile darp ettiği vatandaş ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alının şahıs tutuklanırken, kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun E. ile Ömer G. arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında Tayfun E., balta ile Ömer G.'nin çeşitli yerlerine vurarak yaraladı. Vücuduna balta darbeleri alan ve ağır yaralanan Ömer G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, suç aleti balta ile birlikte Tayfun E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tayfun E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, baltalı kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Tayfun E.'nin, Ömer G.'nin arkasından baş bölgesine vurduğu ve yere düştükten sonra bir kez daha karın bölgesine balta ile vurduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Baltalı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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