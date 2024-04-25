Kastamonu'da baltalı kavga: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da baltalı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Kastamonu\'da baltalı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşanan bir tartışma sonucunda bir kişi baltayla ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şahıs bir kez baş bölgesine ve bir kez de karın bölgesine baltayla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı.

25.04.2024 21:18
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından baltayla darp edilen bir kişi ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun E. ile Ömer G. arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında Tayfun E., balta ile Ömer G.'yi baltayla yaraladı. Vücuduna balta darbeleri alan ve ağır yaralanan Ömer G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, suç aleti balta ile birlikte Tayfun E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tayfun E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, baltalı kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Tayfun E.'nin, Ömer G.'nin arkasından baş bölgesine vurduğu ve yere düştükten sonra bir kez daha karın bölgesine balta ile vurduğu görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da baltalı kavga: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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