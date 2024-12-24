Kastamonu\'da Beton Pompası Devrildi, Yaralı Yok

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde beton pompasının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmadı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde belediye tarafından inşa ettirilen otopark alanında beton pompasının kırılan kol kısmı yola devrildi. Kaza sırasında yoldan geçen vatandaşın ya da sürücünün olmaması ihtimal bir faciayı önledi. Devrilen pompa sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. - KASTAMONU