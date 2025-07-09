Kastamonu\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, il merkezine bağlı Esenli köyü Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Seyfi Ç. (43) ile İmdat Yılmaz (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İmdat Yılmaz, Seyfi Ç.'yi elinde bulanan demir sopayla kafasına vurarak yaraladı. Yaşanan kavgada Seyfi Ç. ise yanında bulundurduğu bıçak ile İmdat Yılmaz'ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İmdat Yılmaz ile yaralanan Seyfi Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İmdat Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyfi Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Seyfi Ç.'nin tedavisinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - KASTAMONU