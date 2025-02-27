Kastamonu\'da Bungalov Evde Yangın: Maddi Hasar Büyüktü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesi Çifter köyündeki Dipsiz Göl Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat sebebiyle kapalı olduğu öğrenilen 2 katlı bungalov evin çatı kısmında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, bungalov evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı tespit edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU