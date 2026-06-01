Kastamonu\'da Cami Yangını

01.06.2026 20:52
Daday'da çıkan yangında cami, gasilhane ve yemekhane kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Daday ilçesi Kayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinden ekipler ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yarım asırlık cami ile gasilhane ve yemekhane kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili bilgi veren Kayı Köyü Muhtarı İbrahim Terzi, "Camiye gelip itfaiyeyi aradık. İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler geldi, müdahalede bulundu. Camimiz, 1976 yılında yapılmıştır. Caminin yanında morg ve yemekhane var. Onlar da zarar gördü, hepsi yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları sürüyor" dedi. - KASTAMONU

