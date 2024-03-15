Kastamonu'da çarpışan iki otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E.B. idaresindeki 37 BH 625 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 37 ADB 623 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı. M.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Çarpışan Otomobiller Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak 130 bin 270 makaron ve 280 kilo tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adana'da silahla rehin alınan iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı. Olayın ardından şikayetçi olan mağdurların ifadeleri üzerine polis ekipleri şüphelileri yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 15 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda gerçekleştirdiği çalışmalarda 54 bin şahsı sorgulayarak bin 716 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?