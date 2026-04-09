Kastamonu\'da Çiftin Katiline Ağır Cezalar

09.04.2026 20:34
Taşköprü'de traktörle dönen çifti vuran sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası aldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-kocayı silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Mayıs 2025 tarihinde Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen Necati A. (64), traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'ı (31) silahla ateş etti. Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Necati A., tutuklandı.

Necati A. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada karar verildi. Davanın karar Duruşmasına tutuklu sanık, Abak çiftinin yakınları, tanıklar ile tutuklu sanık avukatlar katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Necati A.'nın "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Sinan Abak'a yönelik "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"Ölseydim de böyle bir şey olmasaydı"

Mütalaaya karşı savunma yapan Necati A., "Kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. 10 gün boyunca benim çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Mütalaayı kabul etmiyorum, savcının talebine itiraz ediyorum. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım, ölseydim de böyle bir şey olmasaydı" dedi.

Duruşmadan tanık olarak dinlenen Necati A.'nın torunu Canan A. ise, "Sinan beni, silah zoruyla alıkoydu. Polisler bizi bulmadan önce, 'kendi isteğimle kaçtım demezsen, iki arkadaşım daha var, seni ve aileni öldürürüz' diye tehdit etti. Sinan beni zorla kaçırdı. Ben de korktuğumdan 'kendim kaçtım' diye ifade verdim. Ben, yurtta onun arabasına bindiğimde beni kaçırdığını bilmiyordum. Kaçacak olsam pijamayla mı dışarı çıkardım? Üzerimde pijamalarım vardı. Beni bulduktan sonra bir gece sığınma evinde kaldım. Dedem ve ailem, bana destek oldu, 'kimseden korkma, doğruları söyle' dediler. Ben de bunun üzerine üç gün sonra Cumhuriyet Savcılığına giderek tekrar ifade verdim" diye konuştu. .

Maktul Sinan Abak'ın babası H. Abak da, "Oğlumu ve gelinimi vuran başkasıdır. Bu olayı üstüne alıyor. Vuranı koruduğunu düşünüyorum. Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur" diye konuştu.

Avukatların savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Necati A.'yı Kadriye Abak'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Sinan Abak'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis ile 10 bin TL adli para cezası verdi.

Kararın ardından sinir krizi geçiren Necati A., jandarma ekiplerince duruşmadan çıkartıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

