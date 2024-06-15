Kastamonu'da Dolu Yağışı Sarımsak Tarlalarına Zarar Verdi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonrası Çit köyünde ekili olan sarımsak tarlalarına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine gece saatlerinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış sonrasında Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Çit köyünde tarım alanlarına zarar verdi. Dolu yağışı sebebiyle Yukarı Çit köyünde mısır ve buğday tarlalarında hasara yol açarken, sarımsak tarlaları da zarar verdi. - KASTAMONU