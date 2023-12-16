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Kastamonu'da egzoz sesi ve yüksek sesli müzik denetimi - Son Dakika
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Kastamonu'da egzoz sesi ve yüksek sesli müzik denetimi

Kastamonu'da il merkezinde egzoz sesi ve yüksek sesli müzikle vatandaşlara rahatsızlık veren araçlar denetlendi. Kuzeykent Mahallesi'nde yapılan denetimde 246 araç kontrol edildi ve yönetmeliklere uymayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Kastamonu\'da egzoz sesi ve yüksek sesli müzik denetimi
16.12.2023 - 11:23,
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Kastamonu'da il merkezinde egzoz sesi ve yüksek sesli müzikle vatandaşlara rahatsızlık veren araçlar denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuzeykent Mahallesi'nde kamunun huzurunu bozacak seviyede gürültü çıkartan egzozlara sahip araçlar, yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 246 araç kontrol edildi. Yönetmenliğe uymadığı belirlenen araçlara cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Son Dakika

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