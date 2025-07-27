Kastamonu\'da Elektrik Tellerinin Kopması Yangına Sebep Oldu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Çakırlı köyünde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın elektrik tellerini koparması sonucu çıkan kıvılcımlar sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler yangına müdahale başlatarak, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Doğanyurt Orman Şefliği ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri gün içerisinde çok sayıda anız yangınına müdahale etti

Taşköprü ilçesine bağlı Alama Şişli köyü mevkiinde tarlada çıkan anız yangını da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkin çalışması sayesinde yangın, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kastamonu'da merkez Hacıbey köyü mevkiinde de tarlada anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir yangın da Merkez Saraçlar Mahallesi'nde Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangın, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İtfaiye Müdürü Karakaş'tan 'anız yakmayın' uyarısı

Son günlerde özellikle anızların yakılması sebebiyle çıkan yangınlara ilişkin açıklamada bulunan Kastamonu İtfaiye Müdürü Eyüp Karakaş, anız yakmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirterek, vatandaşların anız yakmamasını istedi. Vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaya davet eden Karakaş, "Anız yakmak sadece tarlalara değil, doğaya ve canlılara da zarar veriyor. Rüzgarın etkisiyle yangınlar çok hızlı yayılabiliyor. Lütfen daha dikkatli olalım ve anız yakmaktan kaçınalım" dedi. - KASTAMONU