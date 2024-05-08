Kastamonu'da Firari Cezaevi Mahkumu Çalıların Arasında Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Firari Cezaevi Mahkumu Çalıların Arasında Yakalandı

Kastamonu\'da Firari Cezaevi Mahkumu Çalıların Arasında Yakalandı

Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından çalıların arasında yakalandı. Firari şahıs, emniyet işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

08.05.2024 17:24
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Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, gizlendiği çalıların arasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 'silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs G.C., kaçmaya çalıştığı esnada saklandığı çalıların arasında ekipler tarafından yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Firari Cezaevi Mahkumu Çalıların Arasında Yakalandı - Son Dakika

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