Kastamonu'da Gizemli Yabancı Cisim - Son Dakika
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Kastamonu'da Gizemli Yabancı Cisim

Kastamonu\'da Gizemli Yabancı Cisim

Kastamonu'da radara giren yabancı cisim için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

21.01.2025 01:36
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Kastamonu'da radara giren ve bir süre sonra gözden kaybolan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin de teyakkuza geçtiği olayda ekipler, ormanlık alanda radarda kaybolan yabancı cismi bulabilmek için termal özellikli dronlarla arama yapıyor.

Kastamonu'da akşam saatlerinde tanımlanamayan yabancı bir cisim radara girdi. Bir süre sonra tanımlanamayan yabancı cisim, radardan çıkarak gözden kayboldu. Yabancı cismin radarda kaybolduğu Kastamonu'nun merkeze bağlı Kırışoğlu köyü kırsalında ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin de teyakkuza geçtiği olayda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri radarda kaybolan tanımlanamayan yabancı cismi bulabilmek için arama faaliyetlerinde bulunuyor. AFAD ekipleri, termal özelliği olan dronlarla arama çalışması yürütürken, yabancı cisme ait şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı.

Ekipler, arama çalışmalarını devam ettirirken radara giren yabancı cismin şu ana kadar ne olduğu konusunda ise henüz bir fikir edinilemedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Gizemli Yabancı Cisim - Son Dakika

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