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Kastamonu'da Gizli Buzlanma Sebebiyle Meydana Gelen Kazalarda 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Gizli Buzlanma Sebebiyle Meydana Gelen Kazalarda 9 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen buzlanma sebebiyle birçok kaza yaşandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilde, yollar buz pistine döndü. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kayarak düştü. Kastamonu'da 100'ün üzerinde maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu\'da Gizli Buzlanma Sebebiyle Meydana Gelen Kazalarda 9 Kişi Yaralandı
16.01.2024 - 12:30,
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Kastamonu'da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışın ardından soğuk hava buzlanmayı da beraberinde getirdi. Yollar buz pistine dönerken çok sayıda kaza medyana geldi, vatandaşlar işlerine, çocuklar ise okula gitmekte büyük zorluk yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde buzlanma sebebiyle çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, buzlanan zeminde kayarak düştü. Her yerin buz tuttuğu kentte sağlık ekipleri, ambulanslar, polis ekipleri ve zabıta ekipleri de olaylara müdahale etmekte zorlandı. 100'ün üzerinde maddi hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiği Kastamonu'da 9 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile bazıları ise ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Gizli Buzlanma Sebebiyle Meydana Gelen Kazalarda 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Gizli Buzlanma Sebebiyle Meydana Gelen Kazalarda 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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