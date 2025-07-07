IHAAW234601-CVR/7-07-2025
- ı: O anlar kamerada
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Erdem Demirci - Yasin Ciğerci
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen bir cisim, vatandaşların dikkatini çekti.
Kastamonu'nun Cide ve İhsangazi ilçelerinde görülen bir cisim vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, cismin belirgin şekilde hareket ettiği, bir süre sonra ise gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
(BG-HA-ÇA-Y)
7.07.2025 00:19:52TSI
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı - Son Dakika
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