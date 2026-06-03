Kastamonu'da Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde"uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 8 yıl 4 ay, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - KASTAMONU