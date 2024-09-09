Tosya'da İki Farklı Kaza: Yaralılar Hastanede - Son Dakika
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Tosya'da İki Farklı Kaza: Yaralılar Hastanede

Tosya\'da İki Farklı Kaza: Yaralılar Hastanede

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, bir binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada H.T. yaralandı ve Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı ilçede meydana gelen diğer bir kazada ise motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.09.2024 20:32
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çerkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AE 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada araçta bulunan H.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen bir diğer kazada ise M.S. idaresindeki 37 ABK 588 plakalı motosiklet ile aynı yolda seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 37 ABA 004 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da İki Farklı Kaza: Yaralılar Hastanede - Son Dakika

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