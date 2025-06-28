Kastamonu\'da İki Kadın Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için denize giren iki yabancı uyruklu şahıs, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Abana'da bulunan Hacıveli Plajı'nda isimleri öğrenilemeyen iki yabancı uyruklu şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi. Öğle saatlerinde serinlemek için denize giren iki kadın, dalgalarla birlikte açığa sürüklendi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılan kadınlar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU