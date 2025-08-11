Kastamonu\'da İki Yangın: Otomobil ve Forklift Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, aynı gece çıkan iki yangında bir otomobil ve bir forklift kullanılmaz hale geldi.

Yangınlar, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetsan mevkiinde, E.G.'ye ait otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

D100 karayolu üzerindeki bir tuğla fabrikası önündeki forkliftte de bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında forklift tamamen kullanılamaz hale geldi.

Her iki yangında da can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU