Kastamonu'da İstinat Duvarına Çarpan Cipte Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da İstinat Duvarına Çarpan Cipte Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu\'da İstinat Duvarına Çarpan Cipte Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında istinat duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden sürücü, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenaze namazına Cide Kaymakamı, Araç Kaymakamı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yakın katıldı.

27.02.2024 15:40
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden sürücü, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Cide-Kastamonu karayolu Kemerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan vatandaşlar, istinat duvarına çarpmış vaziyette cipi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemesinde 37 FF 868 plakalı KİA marka cipin şoför koltuğunda bulunan 28 yaşındaki Mehmet Can Göktaş'ın öldüğü belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından kaza sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Göktaş'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Araç ilçesi Akgeçit köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından Göktaş'ın cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze namazına Cide Kaymakamı Tüncay Karataş, Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, siyasi parti temsilcileri, Göktaş'ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da İstinat Duvarına Çarpan Cipte Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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