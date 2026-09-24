Kastamonu\'da jandarma aramasında 5 bin 480 makaron ve 38 kilo tütün ele geçirildi

Kastamonu'da jandarma aramasında 5 bin 480 makaron ve 38 kilo tütün ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli bir şahsın iş yerinde yapılan aramada 5 bin 480 doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün ve 5 makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 480 adet doldurulmuş makaron, 38 kilogram tütün ve 5 adet makaron doldurma aleti ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli bir şahsın iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 480 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün, 5 adet makaron doldurma aparatı ele geçirilmiştir.
Konuyla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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