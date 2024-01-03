 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda biber gazı infilak etti, panik yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda biber gazı infilak etti, panik yaşandı

Kastamonu'da bulunan Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda eski biber gazlarının infilak etmesi sonucu çevreye yayılan gaz nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kastamonu Üniversitesi ve Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen çok sayıda öğrenci ise hastanelere başvurdu.

Kastamonu\'da Jandarma Komando Eğitim Alayı\'nda biber gazı infilak etti, panik yaşandı
03.01.2024 - 13:04,
Abone Ol

Kastamonu'da iddiaya göre, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eski biber gazlarının infilak etmesi neticesinde etrafa yayılan gaz sebebiyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda bulunan eski biber gazları bilinmeyen sebeple infilak etti. Gazların çevreye yayılması sebebiyle Kastamonu Üniversitesi ve Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler büyük panik yaşadı. Kampüsteki binalarda bulunan öğrenciler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen çok sayıda öğrenci ise hastanelere müracaat etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Jandarma, Komando, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda biber gazı infilak etti, panik yaşandı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:10:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda biber gazı infilak etti, panik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement