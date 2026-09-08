Kastamonu'da jandarma operasyonunda 15 aranan şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Operasyonlarda 15 şahıs yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
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