Kastamonu'da JASAT Dedektifleri Tarafından Yakalanan 64 Şahıstan 10'u Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da JASAT Dedektifleri Tarafından Yakalanan 64 Şahıstan 10'u Tutuklandı

Kastamonu\'da JASAT Dedektifleri Tarafından Yakalanan 64 Şahıstan 10\'u Tutuklandı

Kastamonu'da JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 64 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama, dolandırıcılık, özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etme, uyuşturucu madde satın alma suçlarından arananlar bulunuyor. Tutuklanan 10 şahıs adliyeye sevk edildi.

12.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:18
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Kastamonu'da JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 64 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından 5-11 Şubat tarihleri arasından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 64 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 6 ay hapis ezası ile aranan S.K., 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.D., 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Ö.Ç., H.Ç. 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.D., 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan V.Y. ile 4 yıl 2 ay hapis ezası ile aranan S.S., 'özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan M.G: , 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.K. ile aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan 10 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da JASAT Dedektifleri Tarafından Yakalanan 64 Şahıstan 10'u Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da JASAT Dedektifleri Tarafından Yakalanan 64 Şahıstan 10'u Tutuklandı - Son Dakika
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