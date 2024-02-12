Kastamonu\'da JASAT Dedektifleri Tarafından Yakalanan 64 Şahıstan 10\'u Tutuklandı

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Kastamonu'da JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 64 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından 5-11 Şubat tarihleri arasından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 64 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 6 ay hapis ezası ile aranan S.K., 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.D., 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Ö.Ç., H.Ç. 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.D., 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan V.Y. ile 4 yıl 2 ay hapis ezası ile aranan S.S., 'özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan M.G: , 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.K. ile aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan 10 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU