Kastamonu\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 50 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 2 mutfak tüpü, mutfak ocağı, su arıtma cihazı, alkolmetre, 1,5 kilogram alkol mayası, 8 aroma kiti ve 50 litre etil alkol ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.