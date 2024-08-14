Kastamonu\'da Kaçakçılık Operasyonu: Makaron, Tütün ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından çok sayıda makaron, tütün ve elektronik sigara geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Kastamonu'da kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmaları devam ediyor. İl Merkezi ve Bozkurt ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara ait işyerinde yapılan aramada 20 bin 500'ü boş, 35 bin 600'ü doldurulmuş olmak üzere 56 bin 100 adet makaron, 16 adet elektronik sigara, 41 adet elektronik sigara likidi ile 31 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU