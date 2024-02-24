Kastamonu'da kaçan hükümlü ormanda yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kaçan hükümlü ormanda yakalandı

Kastamonu\'da kaçan hükümlü ormanda yakalandı

Kastamonu'da E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucunda ormanlık alanda saklanırken yakalandı. K.H. isimli hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.

24.02.2024 15:00
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Kastamonu'da E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan saban saatlerinde kaçan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonrasında ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde bahçe telinden atlayarak kaçan K.H. isimli hükümlü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Kastamonu'da Budamış Mahallesinde ormanlık alanda saklandığı sırada polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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